МО Польши заявило о регулярном повреждении заграждений на границе белорусскими службами

ВАРШАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Польская сторона регулярно фиксирует случаи повреждения заграждений на границе белорусскими службами. Об этом заявило в понедельник в Twitter Министерство национальной обороны Польши.

"Белорусские службы повреждают забор на границе почти каждую ночь, чтобы мигранты могли нелегально перейти на польскую сторону. Сегодня такая попытка была предпринята в Мельнике. Польские службы задержали 33 мигранта, пытавшихся нелегально перейти границу", - указано в сообщении.

Как информировала погранохрана Польши, 28 ноября было зафиксировано 92 попытки нелегального пересечения границы, 27 ноября - 51. По итогам 26 ноября сообщалось о 206 таких попытках.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. К границе подошли несколько тысяч мигрантов, периодически большими группами они пытаются сломать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают, отправляя в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За текущий год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года.