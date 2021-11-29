В Литве за перевозку нелегальных мигрантов задержали граждан Украины и Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Трое граждан Украины и гражданин Белоруссии задержаны в Литве за незаконную перевозку нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"В пограничном Лаздияйском районе во время рейда на автомагистралях в воскресенье были остановлены два направлявшиеся в сторону Польши автомобиля, управляемые гражданами Украины, в которых находились 10 нелегальных мигрантов, представившихся гражданами Ирака. Перевозившие их водители задержаны", - говорится в сообщении.

В тот же день на территории Друскининского самоуправления были задержаны гражданин Украины и гражданин Белоруссии, которые на своих автомобилях прибыли сюда, как было установлено в ходе расследования, чтобы забрать незаконно пересекших литовско-белорусскую границу мигрантов.

Нелегалы из стран Азии и Африки, проникшие в Литву с территории Белоруссии, размещаются в центрах приема, где ожидают решения по просьбе о предоставлении убежища. До его вынесения мигранты не имеют права свободного передвижения по стране, однако периодически фиксируются попытки покинуть центры размещения и пробраться через границу Литвы дальше на Запад.

За попытку нелегального перевоза людей через границу законами Литвы предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.