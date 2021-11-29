Лукашенко заявил, что Минск имеет все возможности ответить на обострение военной ситуации

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона имеет все возможности реагировать на любое обострение военной ситуации на границах.

"В Генштабе каждый раз должны помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас и как мы на это будем реагировать. Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение 2-3 часов", - сказал Лукашенко на совещании в министерстве обороны на тему военной безопасности в понедельник, сообщает агентство БелТА. - У нас есть определенное количество подразделений, очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси".

Он отметил, что речь идет "именно о вооруженных силах, не только армии, но и МВД, пограничных войск, Комитета госбезопасности". "То есть мы видим, что происходит. Мы не разворачиваем свои воинские подразделения. Таких приказов я не отдавал, - сказал президент. - Но планы на любое их действие, планы нашего противодействия должны быть. У нас есть все возможности <...>, чтобы реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы - этих вооруженных сил".