Мэттью Макконахи передумал баллотироваться в губернаторы Техаса

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Американский актер Мэттью Макконахи отказался от идеи выдвинуть собственную кандидатуру на выборах губернатора штата Техас. Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.

Актер пояснил, что последние два года он размышлял над тем, в какой сфере сможет принести наибольшую пользу себе, своей семье и обществу. Среди возможных вариантов была политика. По словам актера, он изучал политическое устройство родного штата и США, оценивал свои перспективы.

"Мне, [когда-то] простому мальчику из маленького городка в Техасе, никогда не приходило в голову, что я буду рассматриваться на место в политическом руководстве. Это достойная уважения и вдохновляющая стезя. Но на данный момент я решил, что не пойду по этому пути", - сказал Макконахи. Вместо политической карьеры он намерен "продолжать работать и вкладывать заработанное состояние в предприятия, проекты и фонды, которые предоставляют людям возможности преуспеть в жизни".

О своем интересе к должности губернатора Макконахи сообщил в марте этого года, в сентябре он повторил, что изучает эту возможность. Как указывает портал Axios, у Макконахи нет опыта участия в государственном управлении, о своих политических предпочтениях он публично не высказывался.

Выборы губернатора Техаса запланированы на 2022 год, они станут одними из наиболее конкурентных, отмечает телеканал CNN. В борьбе сойдутся действующий глава штата республиканец Грэг Эбботт и демократ Бето О'Рурк. Согласно одному из ноябрьских социологических опросов, Макконахи опережал обоих политиков, если бы выбор стоял между актером и одним из них. Однако когда респондентам были представлены все три кандидатуры, Макконахи стал лишь вторым, уступив Эбботту.