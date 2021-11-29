Глава ЦИК Киргизии извинилась перед митингующими за ошибку в работе сайта ведомства

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдабекова попросила прощения за ошибку в работе сайта ЦИК во время подсчета голосов после парламентских выборов. Об этом она заявила в понедельник в Бишкеке во время митинга недовольных итогами выборов граждан, который состоялся у здания ЦИК.

"Прошу прощения за ошибку в таблице на сайте ЦИК, сейчас наша система работает правильно", - сказала она. По ее словам, опубликованные вечером в воскресенье на сайте данные о предварительных итогах голосования не обладают юридической силой. "Официальные результаты мы узнаем только после ручного подсчета голосов", - отметила она. Пообещав рассмотреть все обращения граждан и партий, касающиеся парламентских выборов.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в парламент проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 34,5%.

В воскресенье на сайте ЦИК республики во время обработки данных, поступающих из электронных избирательных урн, произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления ее работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии. Как пояснила глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, проблемы с сайтом были связаны с ошибками в программном обеспечении, которые удалось устранить. Но это дало повод представителям пяти партий заявить о том, что они отказываются признавать итоги голосования.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.