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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Лукашенко заявил, что в гибридной войне с Белоруссией дошли "до горячего противостояния"

Президент республики отметил, что миграционный кризис постоянно подогревается

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне развернутой гибридной войны в отношении его страны дело дошло "до горячего противостояния".

"То, что сегодня идет гибридная война, мы не единожды говорили. Я еще в конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война практически по всем направлениям. Дошли до горячего противостояния", - сказал Лукашенко на совещании в министерстве обороны на тему военной безопасности в понедельник, сообщила президентская пресс-служба.

По его словам, пока не известно, что "еще подкинут". "Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис? Однако возник. И он подогревается постоянно", - отметил Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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