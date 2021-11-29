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Член президиума БиГ заявил, что доверяет Путину

По словам Милорада Додика, российский лидер его никогда не обманывал

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Сербский член Президиума Боснии и Герцоговины (БиГ) Милорад Додик заявил, что находится в прекрасных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Когда я иду к Путину, нет никаких требований [с его стороны]. Он просто говорит: "С чем я могу помочь?". Что бы я ни обсуждал с ним, меня никогда не обманывали. Я не знаю, на чем еще должно основываться доверие, если не на этом. Си Цзиньпин также говорит: "Если есть что-то, с чем я могу помочь, то я здесь", - сказал Додик в опубликованном в понедельник интервью британской газете Guardian.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБосния и ГерцеговинаРоссияДодик, Милорад
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