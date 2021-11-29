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В Польше заявили, что помогли попасть в страну 20 тыс. белорусских оппозиционеров

В Варшаве неоднократно гарантировали представителям белорусской оппозиции всестороннюю помощь, включая пребывание в республике на основании гуманитарных виз

ВАРШАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Польские власти оказали помощь 20 тыс. белорусских оппозиционеров, которые попросили о предоставлении им убежища в стране. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

"С 18 августа прошлого года, то есть с момента обострения ситуации в Белоруссии, Польша уже оказала помощь 20 тыс. белорусов - оппозиционеров, которые подвергались репрессиям в Белоруссии", - сказала она.

Польша начала активно поддерживать белорусскую оппозицию после состоявшихся в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента. По данным ЦИК, победу с 80,1% одержал Александр Лукашенко, который в шестой раз возглавил страну. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Она не признала результаты голосования. На этом фоне в стране начались акции протеста несогласных с официальными итогами выборов.

Власти Польши неоднократно гарантировали представителям белорусской оппозиции всестороннюю помощь, включая пребывание в республике на основании гуманитарных виз.

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