ЛАГ высоко оценил усилия РФ в решении палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) высоко оценивает важную роль России в противодействии попыткам навязать одностороннее решение палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в понедельник посол ЛАГ в Москве Джабер Хабиб Джабер на онлайн-конференции, приуроченной к Международному дню солидарности с палестинским народом.

"Хотел бы, отмечая этот день здесь в Москве, указать на ту важную роль, которую играет Россия в противодействии попыткам навязать одностороннее решение, и выразить нашу высокую оценку российскому руководству и ее народу за ту принципиальную позицию, которую Россия занимает в отношении решения палестинской проблемы", - сказал он.

Джабер также отметил свою принципиальную солидарность с позицией российского лидера Владимира Путина, что решение конфликта между Палестиной и Израилем должно опираться исключительно на положения соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. "Мы верим в неизбежность победы силы права, силы закона в борьбе против агрессии и войны", - резюмировал посол.

Решение палестино-израильского конфликта

ЛАГ поддерживает созыв международной мирной конференции по палестино-израильскому конфликту, заявил Джабер.

"Лига арабских государств выступает за созыв международной мирной конференции, которая выражает желание всего международного сообщества, призывающего к прекращению оккупации и созданию суверенного государства Палестина в границах на июнь 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал он.

Посол также отметил, что это требование соответствует решениям резолюции ООН и Арабской мирной инициативе.

Джабер подчеркнул, что создание двух государств - это единственная основа, на которой можно создать реальное государство. При этом он указал, что "пришло время перейти от этапа управления кризисом к окончательному решению этого конфликта".

Международный день солидарности с палестинским народом отмечается 29 ноября. Он был учрежден Генассамблеей ООН 2 декабря 1977 г. Дата 29 ноября выбрана в связи с тем, что в этот день в 1947 года ГА ООН приняла один из ключевых документов палестино-израильского урегулирования - резолюцию о разделе Палестины. Она предусматривала создание на территории Палестины двух независимых государств - арабского и еврейского, а также установила специальный международный статус для Иерусалима.