Саакашвили покинул суд после своего выступления

ТБИЛИСИ, 29 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в понедельник более часа выступал на судебном заседании, покинул зал суда, попросив, чтобы адвокаты продолжили рассмотрение дела без него. Кадры из зала заседаний в прямом эфире транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии, у которого есть эксклюзивное право передавать судебные слушания.

На вопрос судьи Нино Элиешвили, желает ли он присутствовать на заседании, Саакашвили ответил "Нет". Позже адвокаты объяснили суду, что врачи рекомендовали бывшему президенту присутствовать на процессе около двух часов. На данный момент в суде объявлен перерыв.