Эрдоган заявил о желании участвовать в решении конфликта между РФ и Украиной

АНКАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Турция рассчитывает на свое участие в решении кризиса между Россией и Украиной и намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой и Киевом. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту своего самолета по возвращении из Туркмении.

"Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Мы хотим, чтобы [этот регион] не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе", - приводит слова турецкого лидера газета Yeni Şafak в понедельник.

Эрдоган также утверждает, что Турция "будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос" с Москвой и Киевом. "Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса", - добавил президент Турции.

Между тем в пятницу президенты Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Киев через турецкого лидера передал Москве список из 450 граждан Украины, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, и ожидает от Москвы ответного сигнала.

Однако ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о том, что Украина якобы передала России через президента Турции Тайипа Эрдогана список на обмен удерживаемыми лицами.