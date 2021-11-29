Эрдоган не считает, что Россия обеспокоена сменой названия Тюркского совета

АНКАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Россию не беспокоит переименование Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) в Организацию тюркских государств. Об этом, как сообщает в понедельник телеканал Habertürk, он сказал журналистам по возвращении из Туркмении.

"Все лидеры позитивно отнеслись к этому новому образованию. Но, конечно, за пределами [географии организации] были противники. Я не скажу, что Россия обеспокоена в связи с этим вопросом", - сказал Эрдоган. Он напомнил, что целью организации является развитие тюркских стран, сближение их народов, а также решение проблем на территориях этих стран.

Турецкий лидер в контексте решения имеющихся в регионе проблем отметил, что 26 ноября в России прошли переговоры, в которых участвовали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Это заседание, как мне на встрече сказал Алиев, прошло довольно позитивно. Благодаря этим переговорам был решен вопрос о прокладке железной и автомобильной дорог для урегулирования вопроса с Нахичеванью. За счет этих проектов мы сделаем важный шаг в развитие пассажирских и грузовых перевозок [в регионе]", - сказал он.

Эрдоган также напомнил о выдвинутой ранее в этом году инициативе Турции и Азербайджана создать шестистороннюю платформу для решения вопросов Нагорного Карабаха. "Активизация этой платформы с Россией, Турцией, Азербайджаном, Арменией, Ираном и, если ее примут, с Грузией докажет, что существует региональный мир. Мы видим, что в этом вопросе есть положительные сдвиги", - сказал турецкий лидер.

12 ноября в рамках работы VIII саммита стран - членов ССТГ было принято решение переименовать совет в Организацию тюркских государств. В нее входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя в его деятельности участвует Венгрия. На саммите Туркмения была принята в организацию в качестве страны-наблюдателя. По убеждению Анкары, в будущем численность участников организации может быть увеличена в том числе за счет балканских стран, России и Китая, которые Анкара считает "естественными членами организации", а также, возможно, непризнанной северной части Кипра.