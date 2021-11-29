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Глава ОЗХО заявил, что в мире уничтожено 98,9% химического оружия

Это 71 511 метрических тонн

ГААГА, 29 ноября. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может подтвердить уничтожение в мире 98,9% запасов химоружия. Об этом объявил в понедельник глава организации Фернандо Ариас, выступая на 26-й сессии Конференции государств - участников ОЗХО.

"По состоянию на 31 октября в мире было уничтожено 71 511 метрических тонн, или 98,9%, всех запасов химического оружия", - сказал он.

Единственным членом ОЗХО, у которого имеются запасы химического оружия, являются США. Его уничтожение в настоящее время продолжается и должно завершиться к концу 2023 года. Россия завершила ликвидацию своих запасов в 2017 году.

В своем письменном выступлении на сессии глава российской делегации, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев призвал США как единственного на сегодняшний день обладателя химоружия последовать российскому примеру и досрочно завершить процесс химической демилитаризации.

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