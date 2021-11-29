Одна из набережных Парижа получила имя Жака Ширака

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Часть набережной Сены перед Эйфелевой башней в Париже была официально названа в честь бывшего президента Франции (1995-2007 годы) Жака Ширака. Об этом сообщила мэрия французской столицы в понедельник.

"Набережная Жака Ширака официально представлена в понедельник", - говорится в официальном Twitter городской администрации. Согласно официальному коммюнике, опубликованному ранее, данный участок набережной символизирует "личность и приверженность Жака Ширака". "Без активных действий этого любителя примитивного искусства проект Музея на набережной Бранли просто не состоялся бы", - заявили в мэрии.

В торжественной церемонии, прошедшей напротив Музея на набережной Бранли, который также носит имя бывшего главы государства, приняла участие мэр города Анн Идальго, а также руководство музея и различные политики, младшая дочь Ширака Клод.

Набережная Жака Ширака продолжается от площади Мучеников до пешеходного моста Дебилли. Эта часть набережной имеет два уровня, нижний из них в районе музея Бранли представляет собой пешеходную зону и порт для туристических кораблей, курсирующих по Сене. Рядом с площадью Мучеников расположен памятник евреям, погибшим в немецких концлагерях. Монумент был торжественно открыт в июне 1986 года Жаком Шираком, бывшим тогда мэром Парижа.

Жак Ширак находился на президентском посту в течение двух сроков. По завершении политической карьеры он занимался общественной и гуманитарной деятельностью. Политик умер 26 сентября 2019 года на 87-м году жизни. Церемония прощания с Жаком Шираком прошла 30 сентября 2019 года в парижском комплексе Дома инвалидов, в ней участвовали президенты 30 стран мира. Похоронен 22-й президент Франции на парижском кладбище Монпарнас.