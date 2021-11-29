ООН: не все мигранты и беженцы желают вернуться на родину из Белоруссии

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Число мигрантов и беженцев, изъявляющих желание вернуться на родину из Белоруссии, носит ограниченный характер. Об этом заявила в понедельник Международная организация по миграции (МОМ), сообщившая о планах организации в ближайшие две недели чартерного авиарейса в Ирак для добровольной репатриации тех, кто этого хочет.

"По оценкам, в Белоруссии сейчас находятся порядка 7 тыс. мигрантов и беженцев, и лишь ограниченное число из них выражают желание вернуться домой добровольно", - говорится в пресс-релизе МОМ, распространенном в Женеве.

Подчеркивается, что правительство Ирака, которое в последние дни провело репатриацию более тысячи своих граждан, обсуждает сейчас с МОМ вопрос о ее содействии в дальнейшем "добровольном возвращении". "Предусмотрено, что МОМ сможет обеспечить в ближайшие две недели чартерный рейс для тех, кто пожелает вернуться в Ирак", - пояснили в организации. При содействии МОМ на родину возвратились "по меньшей мере 44 человека". Готовится аналогичное решение еще для 38 мигрантов.

По оценкам МОМ, на границе Белоруссии с Польшей находятся "до 2 тыс. мигрантов и беженцев, в основном курдов из Ирака, но также сирийцев, иранцев, афганцев, йеменцев, камерунцев и других". В организации подчеркнули, что за последние недели белорусские власти неоднократно предоставляли доступ к мигрантам и беженцам на границе представителям МОМ и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Цель этих посещений состояла в "оценке их положения и нужд, распределения гуманитарной помощи и выработке вариантов для желающих вернуться".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. 16 ноября рядом с пунктом пропуска "Брузги" несколько групп мигрантов прорвали белорусское заграждение и стали забрасывать польских силовиков камнями, в ответ польские полицейские применили светошумовые гранаты и водометы. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.