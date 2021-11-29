Вильнюс направит США запрос о выплате компенсации заключенному тюрьмы ЦРУ в Литве

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Литва обратится с запросом в США по поводу получения необходимых документов для выплаты компенсации, назначенной Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) палестинцу, содержавшемуся в секретной тюрьме ЦРУ, которая, как считают международные инстанции, находилась на литовской территории. Об этом в понедельник заявил журналистам представитель Минюста балтийской республики Ричард Дзикович.

"Для расчета с адвокатом заявителя и им самим необходимо, чтобы доверенность адвоката была узаконена для международного использования выдавшей ей стороной, то есть США, куда мы и обратимся для выполнения данной юридической процедуры", - сказал он.

Представитель ведомства выразил недоумение по поводу того, что адвокат, получившая доверенность своего подзащитного на представление его финансовых интересов, до сих пор не легализовала этот документ для международного использования. "Поэтому мы сами обратимся в США и сразу после получения подтверждения сможем выплатить компенсацию", - отметил Дзикович.

Литва не признает, что на ее территории находилась секретная тюрьма ЦРУ, хотя ЕСПЧ удовлетворил иск о грубом нарушении прав человека якобы содержавшегося в ней палестинца Зайн аль-Абидин Мухаммед Хусейна, также известного по прозвищу Абу Зубейда. Тем не менее Вильнюс согласился выплатить заявителю назначенную ЕСПЧ компенсацию в размере €100 тыс. и еще €30 тыс. заплатить его адвокату за судебные издержки.