Магдалену Андерссон снова избрали премьер-министром Швеции

СТОКГОЛЬМ, 29 ноября. /ТАСС/. Новый лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалена Андерссон не получила возражений парламентского большинства и вновь была утверждена премьер-министром королевства. Политик была избрана второй раз менее чем за неделю.

Против с перевесом в два голоса выступило меньшинство депутатов - 173. "Так как менее половины членов парламента проголосовали против, Магдалена Андерссон избрана премьер-министром", - заявил спикер Андреас Норлен.

24 ноября спустя несколько часов после утверждения Андерссон, занявшая место во главе социал-демократов и кабинета после отставки занимавшего пост с 2014 года Стефана Лёвена, была вынуждена подать в отставку из-за распада коалиции.

Нестабильное большинство

Турбулентность в политике королевства возникла после выборов в сентябре 2018 года. Тогда ни одна из партий не набрала большинства, и, более того, значительный процент получили правое движение "Шведские демократы" (ШД). В его программу входит отказ от готовности принимать мигрантов, а также смена фокуса политики с защиты экологию на благосостояние шведских подданных.

Резко правая риторика отпугнула от ШД все традиционные силы, и поначалу от сотрудничества с ними отказались все представленные в Риксдаге партии. Это вызвало череду правительственных кризисов: отсутствие стабильного большинства не позволяло сформироваться крепкой правящей коалиции, которая могла бы заручиться поддержкой депутатов. Правительство меньшинства тогда составили СДРПШ и Партия охраны окружающей среды (ПООС).

После нескольких месяцев без премьера и общей парламентской работы "Шведские демократы" перестали быть парией в глазах хотя бы умеренно правых. Их популярность в народе выросла, наиболее радикальные требования (например, выхода из ЕС) были отброшены.

В итоге в настоящий момент в 349-местном Риксдаге у скорее поддерживающей правительство группы партий 175 мест, а у правой оппозиции - 174. В таких условиях при принятии решений важным оказывается каждый голос.

Отставка премьера

С большим трудом переизбранный премьером лишь к январю 2019 года социал-демократ Стефан Лёвен в августе 2021 года объявил о намерении уйти в отставку. За чуть более чем два года нового премьерства он успел лишиться кресла и сразу снова занять пост .

Это произошло в результате вотума недоверия, идея которого, однако, родилась в стане союзника СДРПШ - Левой партии. Левые радикалы раскритиковали планы отказа от госучастия в формировании стоимости аренды жилья и перехода к рыночному ценообразованию (к слову, Лёвен впоследствии с критикой согласился). Закрыв глаза на повод, уже оппозиция (и прежде всего ШД) инициировала голосование, по итогам которого впервые в истории королевства кабинет пал.

Теперь же социал-демократов возглавила руководившая Минфином Магдалена Андерссон. Ее поддержка на съезде СДРПШ была единогласной. Программу политика составила традиционная для социал-демократов борьба за равноправие, демократию и климат.

Бюджет преткновения

24 ноября Риксдаг утвердил Андерссон первой в истории Швеции женщиной - премьер-министром: против выступили 174 депутата при необходимых для провала голосования 175. Однако уже через семь часов после этого ей пришлось подать в отставку, пав жертвой очередности демократических процедур.

Первое премьерство Андерссон оказалось столь коротким из-за провала в Риксдаге правительственного проекта бюджета. Составленный социал-демократами и "зелеными" документ не устроил достаточное число депутатов, и 153 голосами против 143 был принят вариант, предложенный правыми, в том числе "Шведскими демократами".

Участие ШД в составлении бюджета, который к тому же включил в себя, например, противоречащее взглядам экологов снижение пошлин на бензин и дизель, а также неприятное левым увеличение зарплаты силовиков, повлекло за собой демарш ПООС. "Зеленые" отказались работать в правительстве, которому предстоит исполнять такой бюджет, и покинули коалицию, что в свою очередь повлекло за собой очередную отставку кабинета.

Как признался на пресс-конференции спикер Риксдага Андреас Норлен, "этой турбулентности можно было избежать", поменяв местами пункты повестки заседания парламента. Однако премьера поторопились утвердить раньше, чем бюджет - и заявление Андерссон о готовности к провалу ее проекта не смогло спасти ситуацию: согласно формальному поручению, сформировать кабинет она могла лишь в коалиции с "зелеными".

Тем не менее политик полна готовности работать и в однопартийном правительстве меньшинства. Однако ее премьерство вряд ли будет безоблачным: у СДРПШ в Риксдаге лишь 100 мандатов, а единство левых и центристов остается неуверенным - как и неприязнь парламентских сил к "Шведским демократам".