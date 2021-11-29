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Экс-премьер Японии назвал улучшение отношений с Россией вопросом жизни и смерти

Синдзо Абэ также выступил с критикой действий властей КНР, заявив, что Пекин "увеличивает военные расходы, а также пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, [спорных] островов Сенкаку и Тайваня"

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник в ходе своего публичного выступления в Токио назвал улучшение отношений с Россией вопросом жизни и смерти с точки зрения выстраивания взаимодействия с Китаем.

"С точки зрения выстраивания взаимодействия с усиливающим свое влияние Китаем вопросом жизни и смерти является стратегическое улучшение отношений с Россией", - приводит слова бывшего главы правительства агентство Kyodo.

При этом Абэ выступил с критикой действий властей КНР, заявив, что Пекин "увеличивает военные расходы, а также пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, [спорных] островов Сенкаку и Тайваня".

11 ноября Абэ стал главой крупнейшей фракции в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), закрепив свое положение одного из самых влиятельных политиков Японии.

Теги
ЯпонияРоссияКитайАбэ, Синдзо
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