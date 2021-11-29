Последний рейс для вывоза иракцев из Белоруссии состоится 30 ноября

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Последний рейс авиакомпании Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") для вывоза иракских мигрантов, оказавшихся на белорусско-польской границе, состоится во вторник, 30 ноября. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Министерства по делам миграции и перемещенных лиц Ирака Али Аббас Джаханкер.

"Более 1 800 иракских граждан, застрявших на польско-белорусской границе, были эвакуированы [самолетами авиакомпании] Iraqi Airways", - приводит его слова новостной портал SHAFAQ News.

Джаханкер подчеркнул, что "завтра, во вторник, состоится последний рейс для эвакуации застрявших на границе [иракцев], которые хотят добровольно вернуться" на родину. Он отметил, что вывоз мигрантов из Белоруссии осуществляется за счет иракского правительства.