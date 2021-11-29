Жапаров пообещал сделать все, чтобы не было сомнений в легитимности выборов в Киргизии

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Киргизии готовы предпринять все необходимые усилия, чтобы ни у кого не возникло подозрений в справедливости состоявшихся 28 ноября в стране парламентских выборов. Об этом заявил в понедельник в Бишкеке во время встречи с руководителями миссий международных наблюдателей президент республики Садыр Жапаров, сообщила его пресс-служба.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши граждане и международное сообщество не сомневались в легитимности результатов выборов", - цитирует президента пресс-служба. По словам главы государства, руководство республики готово к тесному взаимодействию со всеми политическими силами, которые войдут в новый состав парламента.

Данные выборы, продолжил Жапаров, являются "одними из самых конкурентных" в истории страны. Он также заверил, что в новом составе высшего законодательного органа будут представлены все слои киргизского общества, в том числе "этнические меньшинства, женщины и молодежь".

По сообщению пресс-службы, во встрече с президентом приняли участие представители миссий наблюдателей от СНГ, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, Организации тюркоязычных государств, Организации исламского сотрудничества. В общей сложности за ходом глосования в Киргизии следили 736 международных наблюдателей.

Выборы в Жогорку Кенеш (Верховный Совет) седьмого созыва Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%. В стране продолжается ручной подсчет голосов.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.