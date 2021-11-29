МИД Эстонии: новые санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу 2 декабря

ТАЛЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила в понедельник, что новый пакет санкций ЕС против Белоруссии вступит в силу 2 декабря.

"Подготовка пятого пакета санкций в отношении Беларуси близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе, - сказала она порталу ERR. - Планируется, что это будет 2 декабря".

Лийметс не уточнила, какие физические и юридические лица могут оказаться в этом списке. "Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу, - добавила она. - Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное".

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пятый пакет санкций ЕС против властей Белоруссии согласован и будет введен в действие в ближайшие дни.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Государства Евросоюза обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в сложившейся ситуации виноваты именно западные страны, из-за действий которых люди бегут от войны.