Байден заявил, что омикрон-штамм является поводом для беспокойства

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса является поводом для беспокойства, но не причиной для паники. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме с речью, посвященной ситуации с пандемией.

"Этот штамм является поводом для беспокойства, а не причиной для паники", - сказал он. "У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие ученые. <...> Мы будем бороться и победим этот новый вариант [коронавируса]", - добавил американский лидер.

Власти США пока не считают, что для борьбы с омикрон-штаммом нужны новые вакцины. "Пройдет несколько недель прежде, чем мы узнаем все необходимое о том, как сильно существующие вакцины защищают от нового варианта [коронавируса]. <...> Наша команда медицинских специалистов считает, что вакцины продолжат обеспечивать [необходимый] уровень защиты от тяжелого течения болезни. В качестве дополнительной защиты, пожалуйста, надевайте маски", - сказал он.

"В том случае, надеюсь, это маловероятно, если обновленные вакцины или бустеры потребуются для реагирования на этот новый штамм, мы ускорим их разработку", - добавил американский лидер, подчеркнув, что администрация США "пока не считает, что потребуются новые меры" .

Байден заявил, что пока не предвидит необходимость каких-либо новых ограничений на въезд в США из-за омикрон-штамма. "Масштабы распространения влияют на то, есть ли необходимость в каких-либо ограничениях на въезд. Но я не предвижу это на данный момент. И мы посмотрим, как будет складываться ситуация", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ему был задан вопрос, исключают ли американские власти в настоящий момент введение локдауна. "Да, пока что да", - ответил он. Президента попросили пояснить, почему администрация так считает. "Потому что <...>, если люди вакцинированы и носят маски, нет необходимости в локдаунах", - ответил Байден.