Генсек НАТО заявил, что верит в возможности диалога с Россией

РИГА, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что диалог альянса с Россией возможен, но при этом выступил за единую политику сдерживания в отношении Москвы.

"Мы хотим не воевать, а, наоборот, предотвратить любую агрессию России", - сказал он журналистам во время посещения латвийской военной базы в Адажи, передает местное агентство LETA.

"Я верю в диалог с Россией, это наш сосед, - добавил он. - Нам нужно снизить потенциальные риски, которые могут возникнуть. Чтобы России не захотелось напасть на какую-то из стран НАТО, нам нужно показать, что мы едины как никогда".

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил журналистам, что Россия готова к конструктивному и равноправному диалогу с НАТО, если альянс не будет разговаривать "в менторском тоне", пытаясь навязывать свою позицию.

НАТО беспокоит ситуация на границе Украины

Генсек НАТО также выступил с утверждением, что "большое количество российской военной техники сосредоточено на границе с Украиной и в Крыму". "В целом, мы не можем спекулировать о намерениях России, но развернутая военная техника вызывает подозрения, поскольку она включает и беспилотные летательные аппараты, - добавил Столтенберг. - Зная прежнюю риторику России о территориальной целостности Украины - это вызывает беспокойство".

Он сказал также, что "если Россия решит вторгнуться на территорию Украины, им придется за это заплатить, и это будет иметь серьезные последствия".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал со своей стороны, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории. В свою очередь в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ отметили, что, по поступающим данным, Госдепартамент по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о якобы наблюдающейся концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.