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СБУ объявила о расследовании подготовки "захвата власти" группой граждан Украины и РФ

Как говорится в сообщении ведомства, "главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование"
© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины объявила в понедельник, что начала расследование подготовки "захвата власти" группой граждан Украины и России.

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти", - говорится в сообщении на сайте ведомства. "Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", - отмечается в заявлении СБУ.

В пятницу во время встречи с прессой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его информации, в стране 1 декабря готовится государственный переворот. По словам Зеленского, в его распоряжении есть аудиозапись, на которой ряд граждан Украины и России обсуждают планы переворота.

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