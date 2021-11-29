В ЮАР за сутки выявили 2 273 заразившихся коронавирусом

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР составило за последние сутки 2 273 по сравнению с 2 858 в предыдущий день. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).

Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 1 909, указывается в сообщении. Днем ранее этот показатель составлял 2 308. НИИЗ не раскрывает, сколько среди новых заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом. Однако в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что за последние дни в Гаутенге большинство заболевших коронавирусом инфицированы омикрон-штаммом.

В воскресенье в больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 79 человек по сравнению с 18 днем ранее. Сейчас общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, составляет 2 328. Число летальных исходов за сутки составило 25.