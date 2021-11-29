Президент Словении призвал власти непризнанного Косова к диалогу с Сербией

ЛЮБЛЯНА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Словении Борут Пахор в рамках визита в непризнанное Косово призвал местные власти к диалогу с Сербией. Об этом в понедельник сообщило STA со ссылкой на администрацию политика.

Отмечается, что Пахор поддержал власти непризнанного объединения в их стремлении к евроинтеграции. При этом он призвал к продолжению проведения реформ в стране, а также к диалогу между Белградом и Приштиной. Пахор подчеркнул важность выполнения заключенных соглашений и поиска комплексного решения в отношениях между Сербией и Косово. По его словам, прогресса в этом вопросе можно добиться при наличии политической воли с обеих сторон.

28 ноября в ходе совместного выступления с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде Пахор сообщил, что в рамках своего визита в непризнанное Косово в понедельник обсудит вопрос реализации Брюссельских соглашений. В настоящее время, по его словам, наблюдается застой в диалоге между Белградом и Приштиной, что не соответствует интересам ни непризнанного объединения, ни Сербии, ни региона, ни всего Евросоюза.

Брюссельские соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в непризнанном Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.