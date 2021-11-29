В Пентагоне заявили, что США рассчитывают укрепить возможности сдерживания России в Европе

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США завершило начатый в феврале обзор расстановки американских ВС в мире, по его итогам ведомство в том числе рассчитывает укрепить возможности сдерживания России в Европе. Об этом сообщила в понедельник и. о. помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин на брифинге в Пентагоне.

"Мы завершили обзор расстановки сил [США] в мире. <...> 4 февраля 2021 года президент [США Джо] Байден объявил, что министр [обороны Ллойд] Остин проведет такой обзор, чтобы согласовать расстановку наших сил за рубежом в соответствие с его [Байдена] руководством по национальной безопасности. После нескольких месяцев анализа и тесной межведомственной координации президент Байден утвердил выводы и рекомендации министра Остина, сделанные в результате обзора расстановки сил", - отметила Карлин.

"Что касается Европы, то обзор расстановки сил укрепляет надежные средства военного сдерживания российской агрессии в Европе и позволяет силам НАТО действовать более эффективно", - утверждала она.