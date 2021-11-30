В президиуме БиГ заявили, что высокого представителя в Боснии и Герцеговине не существует

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ) не существует, а Кристиан Шмидт, который представляется таковым, никогда не будет признан. Об этом сербский член президиума БиГ Милорад Додик заявил в понедельник в эфире телевидения Республики Сербской.

"Босния и Герцеговины - неудачная страна, потому что внутри БиГ существуют непримиримые политические концепции. Если БиГ не может функционировать по конституции, то она и не должна функционировать, а мы 20 лет живем, не уважая конституцию. Высокий представитель в БиГ не существует, как можно согласиться стать высоким представителем без одобрения СБ ООН, и вы думаете, что я вас признаю? Не признаю, <...> мы подадим на вас в суд за то, что вы представляетесь тем, кем не являетесь, в суд вашей страны", - предостерег Додик.

Он подчеркнул, что высокие представители в БиГ на протяжении последних десятилетий регулярно превышали свои полномочия, нарушая Дейтонские соглашения.

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) приняли решение о назначении Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без согласования с СБ ООН. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимности Шмидта.

23 июля уходящий в отставку высокий представитель Валентин Инцко ввел в уголовный кодекс страны поправки, предусматривающие запрет "отрицания геноцида и прославления военных преступников" в Сребренице в 1995 году. В ответ руководство Республики Сербской объявило, что в знак протеста не будет принимать участия в работе властных органов БиГ, а после заявило о намерении отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет. В результате Республика Сербская планирует через несколько месяцев возродить собственную армию, заявил Додик.