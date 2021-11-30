В США заявили, что не хотели бы "дестабилизирующих действий" на границе Белоруссии

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не хотели бы "агрессивных и дестабилизирующих" действий в условиях "напряженной ситуации" на границе Белоруссии. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, комментируя планы Минска провести совместные с Россией учения по обеспечению безопасности границ республики.

При этом, по словам представителя американского оборонного ведомства, Вашингтон признает, что страны имеют право устраивать подобные мероприятия, как посчитают нужным. "Страны вправе проводить учения со своими партнерами, как сами того хотят. Так что я позволю белорусам самим говорить о том, какие учения они намерены проводить в сотрудничестве с Россией", - сказал он на регулярном брифинге для журналистов в ответ на просьбу прокомментировать заявления Минска.

"Мы же продолжаем говорить <...>, что не хотим видеть действия, которые были бы без нужды агрессивными или дестабилизирующими при и без того очень напряженной ситуации", - отметил при этом Кирби.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил журналистам, что Белоруссия и Россия планируют учения по обеспечению безопасности южных границ республики. Руководитель оборонного ведомства проинформировал о проведении комплексной подготовки войск совместно с Россией по "адекватному парированию возникающих новых угроз и к противодействию агрессии против Союзного государства". Хренин также отметил, что в будущем году продолжится совершенствование единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.