Пентагон утверждает, что Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов утверждал, что Россия продолжает наращивать численность своих войск рядом с российско-украинской границей.

Его попросили прокомментировать сообщения о якобы находящихся рядом с российско-украинской границей военнослужащих РФ. "Мы внимательно следим за этим, а что касается численности, я бы не стал сейчас здесь давать оценки тому, что мы видим [на границе]. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил", - утверждал официальный представитель американского оборонного ведомства.

"Это подразделения комбинированного характера. Я говорю о том, это различные виды подразделений, которые продолжают собираться на, или не на, но вблизи украинской границы", - сказал Кирби.

По его словам, США "продолжают с большой тревогой наблюдать за передвижениями российских военных подразделений вблизи границы с Украиной". "Мы продолжаем призывать Россию быть более транспарентной в отношении того, что она делает, каковы ее намерения, какие подразделения она там размещает и с какой целью", - заявил представитель Пентагона.

"Я, конечно, не могу говорить об их намерениях, но мы по-прежнему считаем, что любые эскалационные или агрессивные действия вызовут большую обеспокоенность не только у Соединенных Штатов, но и у наших союзников и партнеров на европейском континенте", - сказал Кирби.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.