Член Президиума БиГ намерен в Москве обсудить с президентом РФ кризис в республике

БЕЛГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик рассчитывает обсудить кризисную ситуацию в республике с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Москву, который состоится с 30 ноября по 3 декабря. Об этом Додик заявил в понедельник в эфире телевидения Республики Сербской.

"Завтра [30 ноября] я еду в Москву, я намерен обсудить с [президентом России Владимиром] Путиным шаги, которые мы собираемся предпринять, <...> а также обстановку в Боснии и Герцеговине. Третьего [декабря] я вернусь", - сообщил член коллективного органа управления.

Лидер сербов БиГ подтвердил неизменность позиции Республики Сербской, которая не признает законности назначения высоким представителем Кристиана Шмидта без одобрения Совета Безопасности ООН. Додик назвал Боснию и Герцеговину страной, разрываемой внутренними противоречиями, которая, по его мнению, не имеет шансов на выживание, если не вернется к изначальной трактовке Дейтонского соглашения.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, 51% территории страны), Республики Сербской (РС, 49% территории) и округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

При этом страна фактически управляется через высокого представителя международного сообщества (пост учрежден в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Совбезом ООН. Функции главы государства выполняет коллективный орган - Президиум БиГ. Он состоит из серба, хорвата и бошняка, избираемых одновременно на четыре года прямым голосованием. Хорват и бошняк избираются в ФБиГ, а серб - в РС.

27 мая послы стран руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) приняли решение о назначении Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимности Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.