Пентагон не готов делать объявлений об усиления военного присутствия США в Латвии

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Пентагон не готов делать каких-либо объявлений относительно возможности усиления военного присутствия США в Латвии и отправки ей американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель оборонного ведомства США подполковник Антон Семелрот.

Ранее в понедельник латвийский министр обороны Артис Пабрикс заявил агентству Reuters, что Латвия нуждается в постоянном военном присутствии США, чтобы сдерживать Россию, а также хочет укрепить свой оборонный потенциал с помощью американских ЗРК Patriot. "Нам нужна дополнительная международная помощь. <...> Мы бы хотели иметь постоянное [военное] присутствие США в нашей стране", - сказал Пабрикс.

"Нам нечего объявить", - сказал Семелрот в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявления главы латвийского оборонного ведомства.