Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против РФ

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Республиканцы заблокировали в понедельник в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начался 1 октября) во время процедурного голосования. Трансляция заседания верхней палаты законодательного органа велась на его сайте .

В поддержку перехода проекта на следующий этап рассмотрения в Сенате, для чего необходимо было набрать 60 голосов, проголосовали 45 сенаторов, против высказался 51 законодатель.

В проект оборонного бюджета на сумму в примерно $770 млрд включены в том числе санкции против России. Перед голосованием лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета в связи с тем, что имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых - дополнительные рестрикции против трубопровода "Северный поток - 2". Ранее газета The Hill сообщила, что Госдепартамент США пытается убедить демократов в Сенате заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета, предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода.

Таким образом, сенаторы продолжат обсуждать проект, пока в ходе еще одного аналогичного голосования не прекратят данный процесс. Соответствующую дату должен объявить лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). В случае успеха сенаторы проведут еще одно голосование о включении пакета с более 50 внесенными поправками в проект бюджета. Сенаторы обеих партий разошлись во мнениях относительно того, какие поправки должны быть включены.

О ситуации вокруг газопровода

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с ТАСС, что не видит рисков для сертификации "Севпотока-2" из-за возможных новых санкций США.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировали закончить до конца 2019 года, однако из-за рестрикций США работы задерживались.

Палата представителей Конгресса в конце сентября одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в документ были включены антироссийские законодательные инициативы, в том числе касающиеся "Северного потока - 2". Сенат начал рассматривать эту инициативу и намерен включить в нее ряд поправок. После одобрения документа сенаторами конгрессмены должны будут вновь утвердить ее с учетом внесенных изменений, после чего проект бюджета направят на подпись главе государства.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.