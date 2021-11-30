{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WSJ: США укрепят инфраструктуру объектов на Гуаме и в Австралии для противостояния КНР

По сведениям газеты, американские военные не планируют какой-либо радикальной передислокации своих войск

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США намерено укреплять инфраструктуру своей авиабазы на Гуаме и объектов Австралии, чтобы иметь возможность более эффективно противостоять Китаю. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, американские военные не планируют какой-либо радикальной передислокации своих войск.

В понедельник в Пентагоне заявили, что Вашингтон по итогам проведенного обзора расстановки ВС США в мире намерен, помимо прочего, активизировать взаимодействие с Австралией в военной сфере. И.о. помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин в частности отметила, что в Австралии будет произведено новое развертывание истребителей и бомбардировщиков, обучение сухопутных сил, расширение логистического сотрудничества.

В сентябре австралийский министр обороны Питер Даттон на пресс-конференции в Госдепартаменте сообщал, что США договорились с Австралией о расширении американского военного присутствия в этой в стране, включая размещение военных самолетов на ротационной основе. Он добавил, что будут созданы совместные материально-техническая инфраструктура и комплекс технического обслуживания для поддержки расширенной деятельности обеих стран в военной сфере, в том числе для военно-морских сил.

Теги
АвстралияСШАКитай
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
СМИ: США опасаются, что Иран не пойдет на условия ядерной сделки
Президент Ирана Эбрахим Раиси, по мнению американской разведки, считает, что его предшественник на этом посту Хасан Роухани заключил плохой договор СВПД по ядерной программе в 2015 году, отмечает издание
Читать полностью