WSJ: США укрепят инфраструктуру объектов на Гуаме и в Австралии для противостояния КНР

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США намерено укреплять инфраструктуру своей авиабазы на Гуаме и объектов Австралии, чтобы иметь возможность более эффективно противостоять Китаю. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, американские военные не планируют какой-либо радикальной передислокации своих войск.

В понедельник в Пентагоне заявили, что Вашингтон по итогам проведенного обзора расстановки ВС США в мире намерен, помимо прочего, активизировать взаимодействие с Австралией в военной сфере. И.о. помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин в частности отметила, что в Австралии будет произведено новое развертывание истребителей и бомбардировщиков, обучение сухопутных сил, расширение логистического сотрудничества.

В сентябре австралийский министр обороны Питер Даттон на пресс-конференции в Госдепартаменте сообщал, что США договорились с Австралией о расширении американского военного присутствия в этой в стране, включая размещение военных самолетов на ротационной основе. Он добавил, что будут созданы совместные материально-техническая инфраструктура и комплекс технического обслуживания для поддержки расширенной деятельности обеих стран в военной сфере, в том числе для военно-морских сил.