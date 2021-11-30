Глава МИД Чехии: Россия и НАТО должны стремиться к возвращению за стол переговоров

ПРАГА, 30 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс и Россия должны стремиться вернуться за стол переговоров. Такое мнение выразил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в опубликованном во вторник интервью газете Mladá fronta DNES, приуроченном к началу встречи глав внешнеполитических ведомств Североатлантического альянса в Риге.

"Нашей [НАТО] главной целью должно быть снижение напряженности в регионе Восточной Европы. Россия должна была бы отказаться от ненужных провокаций. Это будет тяжело, но одновременно мы должны стремиться вернуться за стол переговоров и к восстановлению диалога", - отметил Кулганек. По его мнению, в данной ситуации "мяч находится на стороне России".

Североатлантический альянс, как он полагает, открыт для диалога с РФ. Два с половиной года по инициативе России, как утверждает Кулганек, не проводилось заседание Совета Россия - НАТО.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 31 октября в Риме по итогам саммита стран Группы двадцати, Россия не располагает информацией, что НАТО собирается наладить контакты с Москвой. Лавров подчеркнул, что факты свидетельствуют о нежелании НАТО взаимодействовать с Россией. По его словам, пока Совет Россия - НАТО еще работал, альянс "хотел только учить жизни" Россию, требуя каждый раз собрать заседание совета, чтобы "пообсуждать Украину". Как подчеркнул Лавров, весь интерес НАТО состоял "в нагнетании пропаганды и оказании давления на Российскую Федерацию".

6 октября НАТО объявила о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. 18 октября Лавров сообщил, что РФ приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию сотрудников российского постпредства. Кроме того, была приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.