Талибы планируют изменить символику выдаваемых ими паспортов

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Руководство захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) планирует выдать еще 2,5 млн паспортов с символами Исламской Республики Афганистан, а затем внести изменения в символику. Об этом заявил во вторник глава Генерального управления по вопросам выдачи паспортов при МВД во временном правительстве талибов Алам Гуль Хаккани.

"Будет выдано 2,5 млн паспортов с символикой Исламской Республики Афганистан, затем будет принято решение о внесении в нее изменений", - приводит слова Хаккани афганское агентство Bakhtar. Чиновник добавил, что в ближайшее время в Кабуле начнется выдача паспортов и с этого момента талибы будут ежедневно выдавать по 10 тыс. паспортов на всей территории Афганистана.

16 ноября телеканал TOLO News сообщил о приостановке работы паспортного стола в афганской столице "из-за технических проблем". В то же время назначенный "Талибаном" пресс-секретарь МВД Саид Хости информировал, что силы безопасности арестовали 60 человек, в том числе сотрудников Генерального управления по вопросам выдачи паспортов, за подделку документов "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства). Позже талибы пояснили, что заминки в работе столичного паспортного стола возникли из-за повреждения базы биометрических данных МВД со стороны "иностранных сил".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна. В начале октября новые власти возобновили выдачу паспортов и удостоверений личности в ряде регионов Афганистана, сохранив при этом прежнее название страны - Исламская Республика Афганистан.