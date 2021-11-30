Главы внешнеполитических ведомств НАТО в Риге обсудят поддержку Украины

ПРАГА, 30 ноября. /ТАСС/. Главы МИД Североатлантического альянса проведут переговоры об усилении политической и практической поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в опубликованном во вторник интервью газете Mladá fronta DNES, приуроченном к началу встречи глав внешнеполитических ведомств НАТО в Риге, которая пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

"НАТО будет вести переговоры об усилении политической и практической поддержки Украины. Это, например, в сфере кибернетической безопасности, [проведении] совместных учений или стратегической коммуникации", - сказал Кулганек.

К основным вопросам, которые предстоит обсудить главам МИД стран НАТО в Риге, относятся действия белорусских властей на границах с государствами Евросоюза и концентрация российских войск близ Украины. В этой связи министр выразил солидарность Праги с Польшей, Литвой и Латвией, противостоящих напору нелегальных беженцев, стремящихся проникнуть в ЕС с территории Белоруссии.

Отвечая на вопрос, как страны НАТО намерены противостоять РФ, министр заявил о необходимости тесной координации их действий, подчеркнув, что "наши оппоненты становятся все более агрессивнее". По его мнению, государства-члены блока в данной ситуации обязаны сохранить единство. При этом он высказался за максимальное сближение политики Североатлантического альянса и Евросоюза.

Кулганек также проинформировал, что 28 марта 2022 года в Праге состоится натовский семинар, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с новой концепцией блока. Его темой станет - "Роль НАТО в глобальной стабильности и профилактике от эрозии международного порядка".