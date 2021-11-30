Минобороны Армении не комментирует информацию о выводе ВС Азербайджана из села у границы

ЕРЕВАН, 30 ноября. /ТАСС/. Минобороны Армении не комментирует информацию армянских СМИ о выводе Вооруженных сил (ВС) Азербайджана с участка Ишханасара Сюниксой области, где 16 ноября шли боевые действия между ВС двух стран. Как во вторник сообщило государственное агентство Арменпресс, пресс-служба военного ведомства призвала распространять только официальную информацию.

"Минобороны призывает распространять информацию о приграничной ситуации, передвижениях вооруженных сил, оккупированных территориях или других действиях не со слов лидеров общины, а основываясь на официальных заявлениях министерства обороны", - говорится в сообщении военного ведомства, которое не подтвердило и не опровергло информацию СМИ.

Ранее армянские СМИ, ссылаясь на заявления старосты села Ишханасар, распространили информацию о том, что азербайджанские войска ушли с приграничного участка.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении, а Баку обвинил армянские вооруженные силы в атаке на посты азербайджанских военных. Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего Ереван и Баку приняли меры для стабилизации обстановки. При этом стороны продолжают сообщать о единичных перестрелках на границе.