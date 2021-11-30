Глава МИД ФРГ предостерег Россию от агрессивных действий в отношении Украины

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас предупредил Россию о последствиях в случае агрессивных действий в отношении Украины.

"За любую форму агрессии России придется заплатить высокую цену, - сказал он во вторник журналистам перед отлетом в Ригу на встречу глав МИД стран Североатлантического альянса. - Поддержка НАТО Украины нерушима, ее независимость, территориальная целостность и суверенитет не подлежат обсуждению".

И.о. министра снова утверждал, что "военная активность России на границе с Украиной дает повод для беспокойства". Он заявил о росте числа нарушений перемирия в Донбассе и препятствовании работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в регионе. По его мнению, необходимо сделать шаги по деэскалации ситуации, что возможно только посредством диалога.

"Я не устану подчеркивать, что дверь для таких переговоров с Россией по-прежнему открыта", - заявил Маас.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.