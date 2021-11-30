Анн Линде останется главой МИД в новом правительстве Швеции

СТОКГОЛЬМ, 30 ноября. /ТАСС/. Анн Линде сохранит пост руководителя министерства иностранных дел в новом правительстве Швеции. Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, оглашая в парламенте состав своего кабинета.

По ее словам, исполняющий обязанности министра обороны Петер Хультквист также сохранит свой пост. Другие ключевые позиции также заняли соратники Андерссон по Социал-демократической рабочей партии: министром финансов (ранее этот пост занимала сама Андерссон), как и ожидалось, стал Микаэл Дамберг, возглавлявший министерство внутренних дел, юстиции - Морган Юханссон, промышленности - Карл Петтер Турвальдссон. Главными направлениями работы нового кабинета станут борьба с преступностью и сегрегацией, "зеленая промышленная революция", а также усиление гарантий в области социального страхования и пенсий.

Формальная смена правительства состоится в 15:00 мск на специальном совете в Королевском дворце под председательством короля Карла XVI Густава. На заседании также будут присутствовать кронпринцесса Виктория, спикер парламента Андреас Норлен и члены кабинета.

Бывший премьер Стефан Лёвен был освобожден 10 ноября от своей должности и возглавлял переходное правительство. О своей планируемой отставке Лёвен, возглавлявший также Социал-демократическую рабочую партию Швеции (СДРПШ), сообщил еще 22 августа. Съезд СДРПШ избрал 4 ноября министра финансов Андерссон новым лидером партии вместо Лёвена. В понедельник Андерссон была утверждена парламентом в качестве премьер-министра королевства.

Голосование в Риксдаге по кандидатуре Андерссон проходило дважды. 24 ноября Норлен одобрил просьбу освободить ее от должности премьер-министра через семь часов после того, как ее кандидатуру на этот пост уже одобрили депутаты. В тот день из-за провала правительственного проекта бюджета в парламенте распалась коалиция меньшинства, которую покинула Партия охраны окружающей среды.