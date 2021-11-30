МИД Британии: подрыв стабильности стран - партнеров будет стратегической ошибкой РФ

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. Любая попытка России подорвать стабильность в государствах, являющихся партнерами Великобритании, будет стратегической ошибкой Москвы. Об этом говорится в заявлении главы МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс, распространенном во вторник в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге.

"Любые действия России, направленные на подрыв свободы и демократии в странах, являющихся нашими партнерами, были бы стратегической ошибкой. <...> Мы желаем мира, в котором свобода и демократия не просто выживают, а процветают. С этой целью мы будем стоять на стороне наших демократических партнеров, противостоя российской злонамеренной деятельности. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, охранять их безопасность и укреплять их экономическую устойчивость", - утверждала Трасс.

Министр провела параллели между рядом последних заявлений Москвы, касающихся деятельности НАТО, и событиями 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, назвав ложными аргументы о том, что произошедшие тогда события стали ответом на агрессивные действия альянса.

"НАТО - альянс, основанный на принципах обороны, а не провокации. Любой предположение, что НАТО провоцирует Россию явственно лживо", - утверждала она. Как отмечается в заявлении британского МИД, во время встречи в Риге Трасс намерена высказаться по поводу действий России и Белоруссии, которые, как утверждают в Лондоне, носят дестабилизирующий характер. В качестве примера такой деятельности называется концентрация российских войск на границе с Украиной, "бессердечное использование миграции в качестве инструмента" Белоруссией, а также "применение экономической силы для ослабления стран - членов НАТО в последние годы" через использование фактора их энергетической зависимости.

Как подчеркнули в Форин оффисе, Трасс призовет коллег объединиться и "противостоять любой российской агрессии, оставляя при этом открытыми каналы связи для обозначения намерений и ценностей" стран НАТО. В Риге глава ведомства также намерена отстаивать необходимость в увеличении военных расходов альянса в ответ на "гибридные угрозы" и призывать союзников "укреплять оборонительные возможности Украины".

Ранее Москва последовательно и решительно отвергала утверждения западных стран, что ее действия носят дестабилизирующий характер.