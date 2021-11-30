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МИД Латвии: НАТО и ЕС должны дать РФ "четкий сигнал", когда угроза Украине вызовет ответ

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. НАТО и Евросоюз должны дать России "четкий сигнал", в какой момент угроза территориальной целостности и суверенитету Украины вызовет ответ со стороны Североатлантического альянса и ЕС. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы единодушны, что мобилизация Вооруженных сил России и те передвижения, которые мы видим, вызывают опасения. Как НАТО, так и ЕС надо строго реагировать, направив четкий сигнал, какая угроза территориальной целостности и суверенитету Украины будет отражена при помощи политических и экономических средств, которые есть в нашем распоряжении", - сказал он.

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