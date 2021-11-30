Президент Киргизии поручил спецслужбам выяснить причины сбоя на сайте ЦИК в ходе выборов

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров дал указание Государственному комитету национальной безопасности (ГКНБ) установить все детали технического сбоя на сайте ЦИК во время подсчета голосов после парламентских выборов. Об этом говорится в распространенном во вторник обращении президента к народу.

"Государственный комитет национальной безопасности начал проверку: не имеет ли специалист ЦИК, допустивший ошибку, отношения к некоторым лицам? Не договорился ли он заранее с некоторыми силами, чтобы таким образом дать повод для протеста? О результатах ГКНБ объявят сами", - сказал глава государства. По его оценке, в целом выборы в парламент проходили "в хорошем русле, но неожиданно ЦИК допустил небольшую ошибку, что вызвало недоверие среди партий, особенно со стороны проигравших".

"Мы еще раз проверили, что ошибка, допущенная специалистами ЦИК, не имеет отношения к серверу. Результаты, предоставленные сервером, не имеют ничего общего с ошибкой специалиста ЦИК. Окончательный результат будет определен после ручного подсчета", - продолжил Жапаров.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%, продолжается ручной подсчет голосов.

В воскресенье на сайте ЦИК республики во время обработки поступающих сведений с участков от электронных избирательных урн произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления ее работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии. В ЦИК заверили, что это была техническая ошибка со стороны оператора, которую удалось быстро исправить. Данный факт дал повод представителям пяти партий заявить о том, что они отказываются признавать итоги голосования.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.