Глава МИД Бразилии пригласил Лаврова посетить страну в следующем году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пригласил своего российского коллегу нанести ответный визит в наступающем году.

"Для того, чтобы продолжить начатый между нами диалог, господин Лавров, я жду вас в следующем году в Бразилии", - сказал дипломат.

Он также отметил, что для любого главы МИД обсуждать различные темы международной и региональной повестки дня с таким компетентным министром, как руководитель российского дипведомства, является большой привилегией.

О СБ ООН

Глава МИД Бразилии поблагодарил российского коллегу за поддержку выдвижения кандидатуры страны в непостоянные члены Совбеза (СБ) ООН.

"От имени президента Бразилии господина Жаира Болсонару я передал личную благодарность господину Лаврову за поддержку кандидатуры Бразилии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, - сказал дипломат. - В 2022-2023 годах Бразилия и Россия будут работать рука об руку в Совете Безопасности [ООН] в интересах всеобщего мира".

Он также поблагодарил Россию за поддержку кандидатуры Бразилии на место постоянного члена в СБ ООН.

Использование вакцин

Россия и Бразилия считают необходимым согласовать подходы национальных регулирующих органов по вопросам использования вакцин. Глава бразильского МИД напомнил, что техническая делегация бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) недавно посетила Россию, по результатам чего было принято решение о применении вакцины "Спутник V" в Бразилии с ограничениями. "С господином Лавровым мы пришли к выводу о том, что нам необходимо сблизить позиции между нашими регулирующими агентствами, чтобы снять существующие претензии", - отметил министр.

"Хочу так же подчеркнуть, что сразу же после того, как российская вакцина "Спутник" будет признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), автоматически признание этой вакцины состоится и в Бразилии, поскольку наша страна имеет в этом плане определенные договоренности с ВОЗ", - добавил глава МИД. По его словам, сейчас компания Uniao Quimica развивает сотрудничество с российскими фармкомпаниями как в области производства вакцин, так и компонентов для различных медикаментов, включая инсулин.

В настоящее время "Спутник V", разрешенный в Бразилии для "импорта и ограниченного использования", в рамках прививочной кампании не используется.