Лавров надеется, что нынешний киевский режим не пойдет "по пути Саакашвили"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что нынешний режим в Киеве не пойдет по пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "образца 2008 года". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции.

Министр напомнил, что сложившаяся тогда ситуация стала следствием саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, на котором "после долгих терзаний" члены Североатлантического альянса записали в своей декларации, что Грузия и Украина будут в НАТО. "Тогдашний президент Грузии господин Саакашвили мгновенно возбудился, для него это несложно сделать, и начал агрессивные военные действия, бомбардировки против своих собственных граждан и российских миротворцев. У тогдашнего украинского руководства было больше благоразумия, и оно не последовало дурному примеру", - отметил Лавров.

В то же время глава российской дипломатии указал, что нынешний киевский режим демонстрирует "несколько иные качества", в частности, он "подвержен плохому влиянию", которое Запад активно пытается на него оказывать.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие.