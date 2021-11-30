Латвия заявила, что не нуждается в дополнительных гарантиях безопасности со стороны США

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Рига не нуждается в дополнительных гарантиях безопасности со стороны Вашингтона. Об этом он заявил во вторник на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"США взяли на себя очень сильные обязательства по обеспечению нашей безопасности, и, откровенно говоря, нам не нужны новые обязательства, потому что те, что у нас есть, уже очень сильны - присутствие [войск США] на ротационной основе, возглавляемый США батальон [НАТО] в Польше, который уже упоминал госсекретарь".

Накануне латвийский министр обороны Артис Пабрикс заявил агентству Reuters, что Латвия нуждается в постоянном военном присутствии США, чтобы сдерживать Россию, а также хочет укрепить свой оборонный потенциал с помощью американских ЗРК Patriot.