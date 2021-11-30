Депутат Бундестага заявил, что США в вопросе "Северного потока - 2" действуют, как гегемон

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Затягивание процесса сертификации оператора трубопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) на фоне роста цен на газ безответственно и обременяет испытанное временем сотрудничество Германии и России в области поставок энергоресурсов. Об этом заявил во вторник ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Штеффен Котре.

Комментируя опубликованный СМИ документ, который ФРГ якобы направила в американский Конгресс, депутат отметил, что если он (документ с призывом не вводить санкции против газопровода - прим. ТАСС) подлинный, то "в действительности это довольно ясные слова прежнего правительства ФРГ". "С другой стороны, кабмин сейчас находится в процессе изменений (после выборов уже на следующей неделе в Германии будет новое правительство - прим. ТАСС), так что цена этим словам так себе", - считает Котре. "Я не думаю, что их хватит, чтобы переубедить американцев", - добавил политик.

"Тот, кто стремится противозаконно вмешаться во внутренние дела другого государства, как это делают американцы с их попытками торпедировать проект "Северный поток - 2", действует не как партнер, но как гегемон", - отметил депутат Бундестага. "Мы, немцы и европейцы, должны наконец стать независимыми и проводить собственную рациональную политику", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о возможности ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию без сертификации, Котре отметил, что считает это возможным, но не умным шагом. "Процесс сертификации, очевидно, затягивается", - заявил он. "Мы тут имеем дело с безответственным соперничеством, которое ложится ненужным бременем на наше многолетнее, испытанное временем сотрудничество с Россией в области энергетики", - подчеркнул Котре. Он указал на то, что, по его оценке, "реальность в виде растущих цен на газ в среднесрочной перспективе будет иметь решающее значение" в вопросе сертификации оператора газопровода.

Призыв к американскому Конгрессу

28 ноября портал Axios опубликовал засекреченный документ, который власти ФРГ направили в американский Конгресс. В нем говорится, что правительство Германии призывает законодателей не вводить санкции против "Северного потока - 2" в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к США. Кроме того, утверждается, что Берлин "полон решимости успешно реализовать" достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью "укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях". По мнению германской стороны, "санкции США в отношении "Северного потока - 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении от 21 июля, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины".

Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Такая регистрация нужна, чтобы проект соответствовал нормам Газовой директивы ЕС. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.