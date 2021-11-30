Столтенберг: НАТО гарантирует коллективную безопасность только членов альянса

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. НАТО гарантирует коллективную безопасность только членов альянса, но не государств-партнеров, включая Украину, которым альянс оказывает только содействие. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во вторник в столице Латвии по прибытии на встречу глав МИД НАТО.

"Мы должны понимать разницу между страной НАТО, например Латвией, Польшей, Румынией, и нашим близким и очень ценным партнером - Украиной, которой мы только предоставляем поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении. Но для стран - членов НАТО у нас есть гарантии безопасности по 5-й статье (Вашингтонского договора, в которой речь идет о коллективной обороне альянса - прим. ТАСС)", - заявил Столтенберг.