Блинкен заявил о последствиях для России "в случае возобновления агрессивных действий"

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о серьезных последствиях для России "в случае возобновления агрессивных действий". Соответствующее заявление он сделал во вторник на пресс-конференции в Риге.

"Позвольте мне просто сказать, что любая эскалация России будет вызывать серьезную озабоченность у Соединенных Штатов <...>. Любое возобновление агрессивных действий приведет к серьезным последствиям. Мы идем на новую министерскую встречу, зная, что недостаточно просто подтвердить членство в НАТО, но важно переосмыслить альянс и другие инструменты трансатлантического партнерства, чтобы мы могли защитить себя от угроз XXI века и воспользоваться возможностями XXI века", - утверждал он.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.