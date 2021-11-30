Директор МАГАТЭ положительно оценил высказывания главы МИД Ирана по диалогу с агентством

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси положительно оценивает последние заявления главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна о сотрудничестве с организацией и ожидает приглашения посетить Тегеран для завершения переговоров по мониторингу ядерных объектов. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Париже.

"Я отметил, что глава МИД Ирана [Хосейн Амир Абдоллахиян] выразил заинтересованность в том, чтобы прийти к завершению переговоров. Сейчас важно сделать это как можно скорее, - заявил Гросси. - Я слышал, что глава МИД заявил, что мы в нескольких словах от решения. Возможно, это так. В таком случае я мог бы вернуться [в Тегеран], но для этого мне необходимо получить приглашение".

Глава МАГАТЭ также заверил, что наблюдатели от его организации по-прежнему находятся в Тегеране и ведут работу по наблюдению за ядерными объектами. "Мы иногда сталкиваемся с ситуациями, которые требуют улучшения контроля без внешнего вмешательства", - сказал он, добавив, что пристально следит за переговорами по ядерной сделке в Вене и надеется на отмену ограничений для наблюдателей.

На прошлой неделе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонных переговоров со своим коллегой из Китая Ван И заявил, что Тегеран и МАГАТЭ достигли принципиального соглашения по решению технических вопросов и постараются при первой возможности опубликовать совместное заявление. Кроме того, Хосейн Амир Абдоллахиян написал в Twitter, что "для выработки текста [совместного заявления с МАГАТЭ] необходимо доработать несколько аспектов" и для завершения работы над документом будет организована встреча с представителями агентства.

23 ноября гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана, вице-президентом Ирана Мохаммадом Эслами, а также встретился с иранским министром иностранных дел. Он охарактеризовал переговоры как "безрезультатные", но отметил, что они были "конструктивными, корректными и профессиональными". По его словам, Тегеран и МАГАТЭ должны заключить соглашение, на базе которого будет возобновлена инспекционная деятельность в этой стране.